​Stephany Amado conquista faixa de 1ª Dama no Miss Internacional 2022

A modelo cabo-verdiana, Stephany Amado conquistou a faixa de 1ª Dama, no Miss Internacional 2022, que aconteceu esta terça-feira, em Tóquio, Japão.

A representante de Cabo Verde ficou primeiro no Top 15, depois no Top 8 e finalmente no Top 4 com as representantes do Peru, Colômbia e República Dominicana.

Stephany Amado, que momentos antes já havia sido eleita Rainha Continental (África), recebeu então a faixa de Primeira-dama de Miss Internacional 2022 que a consagra como a segunda mulher mais bonita do planeta.

A coroa de Miss Internacional 2022 foi para a alemã Jasmin Selberg.

Este concurso internacional de beleza é um dos quatro mais prestigiados do mundo, e contou com a participação de 66 candidatas, de África, Oceania, Europa, Ásia e América.

Esta é a primeira vez que Cabo Verde se fez representar neste concurso de beleza que já vai na sua sexagésima edição.

De lembrar que Stephany Amado, 23 anos, natural da cidade da Praia conquistou, no passado mês de Setembro, a coroa Miss Cabo Verde Internacional 2022 e tornou-se na primeira representante do arquipélago no Miss Internacional.