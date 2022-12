As suas panelas já viram melhores dias? Certificar-se que ficam livres de sujidade não é tão difícil como parece.

"Coloque a panela no fogão com água e quatro colheres de vinagre. Deixe ferver, espere esfriar e lave de novo", UOL.

Se o seu objectivo for remover apenas a gordura, "use papel absorvente para retirar o excesso e deixe um pouco de vinagre durante 15 minutos, antes de começar a limpeza". Por fim, esfregue com sabão neutro e uma esponja não abrasiva.