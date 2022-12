Serve para temperar, mas também limpa a banheira sem qualquer esforço

Não precisa de gastar muito em produtos de limpeza quando quer deixar a casa de banho a brilhar. Só tem de ir à cozinha. É aí que encontra alguns dos ingredientes necessários para deixar a banheira e o duche como novos. O sal é um deles.

Segundo o jornal El Español, tanto dá para temperar a comida como para remover os resíduos de calcário que possa ter nesta zona da casa de banho. Faça uma mistura com água e bastante sal. Se juntar até um pouco de vinagre, consegue ainda melhores resultados.

Esfregue esta solução com um pincel ou uma esponja e deixe que faça efeito durante alguns minutos. Depois, basta passar por água. Além de retirar o calcário, faz com que seja mais difícil de se acumular, mas também remove manchas de mofo.

O jornal refere ainda outras dicas para limpar a banheira e o duche, também sem produtos químicos. É o caso do bicarbonato de sódio, do vinagre, do ácido cítrico ou da água oxigenada.