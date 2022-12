​Sugestões para festas de Fim de Ano

De Santo Antão à Brava, a festa de passagem de ano para despedir-se do ano 2022 e brindar o ano 2023 será marcada com espectáculos de fogo-de-artifício, actuação musical e muito convívio.

Santo Antão

No concelho de Ribeira Grande, a festa de virada de ano vai acontecer em Ponta do Sol, no Largo da Praça, com espectáculo de fogo-de-artifício e actuação do grupo Cordas do Sol, Rodji, Claudeth, Gabão, Dany, Domingos Costa, Gizney, Nelly, Bimba, Cassandra, Nós Raiz e Levanta Xpanka.





São Vicente

A Câmara Municipal de São Vicente está a preparar a festa de fim de ano com fogo-de-artifício e actuação dos artista Deejay Telio, Denis Graça, Bulimundo, alguns artistas residentes na ilha com o tradicional Boas Festas Banda Serenata, Leonel Almeida, Constantino Cardoso, Edson Oliveira, João Eugénio e Gabriela Mendes, na Rua de Lisboa.

O Hotel Óasis Atlântico Porto Grande vai oferecer uma festa de réveillon com jantar especial e música ao vivo.





São Nicolau

No concelho de Tarrafal de São Nicolau, a noite de passagem do ano será marcada pelo fogo-de-artifício e um espectáculo musical com a participação de Projecto Educarte, Mc Cosmo, Alexandre e Micksoline, Fusão, Jucely Monteiro e Valerik Soares, na Prainha de Compedrada, a partir das 22h00.





Sal

A Câmara Municipal do Sal, em parceria com a Tchida Produções vai promover a tradicional festa de réveillon, na cidade dos Espargos, no Largo do Bom Dia, das 19h00 às 04h00, com actuação de Jenifer Solidade e Banda, Banda Uno, Eduarda Rodrigues, Geisa Lopes e animação com DJ Retche e DJ Omar Pro.

E no mesmo dia, a cidade de Santa Maria, na Pedonal Ildo Lobo, a partir das 23h00, em parceria com a Suul Sensation, actuação de Santos Spencer, Uvi Criol, Djilinha Silva, Dany Lopes, Sandro Pimentel, Tavass, Lucy, Felix, MC Bronc, Dope Gang, Gael Correia, DJ Romeu e DJ Bra.





Boa Vista

Na ilha da Boa Vista, a Rash Production realiza o réveillon Bubista 2022-2023, com show ao vivo que contará com actuação de Garry, Ceuzany, Elly Paris, Edu Lopez e animação com Dj MC Tubaron, Tatuia, Dope Vibe Djs e Dito. O show acontece no Polivalente Djidjung, das 23h00 às 06h00.





Maio

Na ilha do Maio, o Horace Silver Lounge realiza a festa da passagem de ano com animação de Dj Matabala, a partir das 22h00.





Santiago

Na cidade da Praia, a Câmara Municipal vai realizar um Show da Virada de Ano, no Largo de Kebra Canela, com actuação do artista Gil Semedo, do ex. Bulimundo, Zé Mário e outros da nova geração como SOS Mucci, Mc Acondizé, PCC, Vanessa e Sandro Monteiro, com início a partir das 23:00h até às 4:00 da madrugada.

Também, na capital do país, a discoteca Eclipse Lounge Bar, na Praia, oferece festa de réveillon com oferta de welcome drink (champanhe) e finger food. Haverá animação com Ector e Dj Gato, e a entrada custa dois mil escudos.

O restaurante Nice Kriola, na Praia, oferece uma vista privilegiada para as festividades que vão decorrer na praia de Kebra Canela e música ao vivo com a Nice Band com temas de "Lembra tempo."

No restaurante Kebra Cabana haverá Buffet, Jantar, Bar Aberto, Animação DJ, animação com Banda, Café da manhã, Sopas manxeda, Piscina, Jacuzzi, Lounge, Salão de Festas.

Na cidade de Assomada, a Câmara Municipal de Santa Catarina vai realizar a festa da passagem de ano com actuação de Trakinuz, Lito Freire, Fidjus di Codé di Dona, Annah Shantel, Eddu Egroove, Bedja KP, Mito Kaskas, Buguin Martins, Edmira Gonçalves e MC Neguinho, na zona Pedonal.

No concelho de Santa Cruz, o Falucho Paradise Beach haverá festa de réveillon com actuação dos Ferro Gaita e Nato Simas, e convidado especial Mika Mendes. O jantar buffet custa seis mil por pessoa. Ainda em Santa Cruz, a Câmara Municipal vai oferecer espectáculo de fogo-de-artifício e música ao vivo, na Praça dos Paços do Concelho.

Na Calheta de São Miguel, a festa da virada de ano acontece na Bolanha, espaço Né, com actuação de Rapaz de Engenho e Cotxipo auvivo e haverá animação com DJ Sorrizo.





Fogo

A Câmara Municipal de São Filipe vai oferecer aos seus munícipes fogo de artifício, música e animação para as crianças, no Largo de Cruz dos Passos.

A Aldeia Turística, Casa do Sol, na cidade de São Filipe oferece um réveillon com quarto casal, jantar e um vinho de oferta, pequeno almoço e piscina.

No concelho dos Mosteiros, haverá réveillon com actuação de Wilson Almeida, no Queimada Guincho, na Rua de Hotel.