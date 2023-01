Aprenda a retirar sujidade do congelador

Indispensável, a manutenção do congelador continua a ser uma dor de cabeça? A organização de defesa do consumidor de Portugal, DECO Proteste, preparou um guia fácil e super eficaz para ajudá-lo nesta tarefa e que fará com não perca horas a fio.

Siga as dicas abaixo e a sua vida mudará.

1- "Prepare ou coma antecipadamente os alimentos que estão congelados. Caso isso não seja possível, esvazie o congelador e use sacos térmicos ou a gaveta mais fria do frigorífico para ajudar a manter os alimentos na temperatura certa";

2- "Desligue o congelador retirando a ficha da tomada e deixe a porta do equipamento aberta. Deixe o aparelho descongelar sozinho. Não use o secador de cabelo, nem outro tipo de aparelhos elétricos para acelerar o processo de remoção do gelo, pois representam um risco de segurança";

3- "Coloque algumas toalhas junto à base para absorver a água que inevitavelmente cairá durante a descongelação, ou recolha a água do respetivo compartimento do congelador, caso exista";

4- "Retire todos os pedaços de gelo do interior. Para os pedaços maiores, utilize uma espátula designada para esta função, normalmente fornecida com o congelador. Não recorra a facas ou a outros utensílios afiados que possam acidentalmente danificar as superfícies do congelador";

5- "Limpe bem após remover completamente o gelo residual. Pode utilizar os mesmos produtos com que limpa o frigorífico";

6- "Após a limpeza estar concluída, seque o interior muito bem, para evitar a formação de gelo indesejado depois de o voltar a ligar";

7- "Volte a colocar os alimentos no congelador com os devidos cuidados e ligue o aparelho à corrente".