As partes do corpo que devia lavar bem no banho

Acha que está a tomar banho em condições? Mesmo num banho rápido, ou mais demorado, é provável que se esteja a esquecer de limpar bem algumas partes do corpo. Uma médica de família explica o que está a fazer mal na sua rotina de higiene.

O umbigo é uma das partes que pode estar a negligenciar. "Fica nojento. Por favor, lavem o umbigo", revela a médica Jen Caudle à revista Best Life. Refere que pode ficar com um cheiro desagradável.

Outra das partes que fazem parte da lista são as orelhas. A médica não fala do uso cotonete. Explica que a zona atrás das orelhas é fundamental. "Se esfregar a orelha e sentir um odor estranho, é porque não a lavou em condições."

As unhas também não devem ficar esquecidas, as das mãos especialmente, que estão em contacto com mais bactérias durante o dia. Também as pernas podem não estar a ser lavadas como deveriam.

"Não deixe apenas o sabonete escorrer pelas pernas no chuveiro, lave-as, por favor", continua a médica.

E os dedos dos pés, também não os lava? "Se quer ter a certeza de que está a evitar infecções, certifique-se que lava os dedos dos pés", explica Jen Caudle.