Como incluir plantas na decoração

Plantas estão na moda e toda a gente as tem. No entanto, nem sempre é fácil conjugá-las com a decoração ou mobília ou ter espaço para elas, em todas as divisões. Felizmente, existem dicas como estas da revista Better Homes & Gardens vão facilitar a tarefa.

Incluir plantas na decoração: Cerque as áreas de estar com plantas;

Use-as para adornar a sala de jantar e até como centro de mesa;

Aproveite um espaço vazio, agrupe plantas e transforme-o num ponto de interesse;

Não se esqueça das paredes. Aproveite peças em macramé ou algumas cerâmicas e pendure no teto e, claro, nas paredes;

Coloque plantas em locais inesperados;

Não tenha medo de encher o quarto de plantas.

