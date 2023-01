O limpa-vidros acabou? Não compre outro, experimente esta solução natural

Limpar as janelas pode ser um pouco difícil. Ficam marcadas com tudo. Existem muitos produtos que facilitam a tarefa, mas são, no geral, feitos com ingredientes químicos difíceis de pronunciar. Se quiser uma solução mais natural experimente fazer esta solução recomendada pelo blogue Family Handyman.

A lista de ingredientes e utensílios inclui uma garrafa com aplicativo em 'spray' vazia, um funil pequeno, meia chávena de vinagre branco, uma colher de amido de milho, duas chávenas de água, cinco gotas de óleo essencial de limão e a mesma quantidade de toranja. Quando recolher tudo. Pegue na garrafa, coloque o funil na abertura e despeje todos os ingredientes. A seguir, é só fechar a garrafa, agitar e usar. Algo que também é muito simples. Basta colocar a solução na janela e limpar com um pano de microfibras.

