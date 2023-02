O truque de dois ingredientes que vai manter a sua casa livre de moscas

Esqueça os repelentes e outros produtos caros capazes de espantar as moscas. Há uma solução prática e caseira que, além de não pesar tanto na carteira, promete funcionar melhor do que qualquer outra coisa. E pode ser feita em casa.

Segundo o portal Informe Brasil, tudo o que precisa de fazer é despejar vinagre numa jarra e adicionar folhas de hortelã. Depois, deixe repousar durante uma semana.

O próximo passo consiste em filtrar e diluir a mistura com um pouco de água antes de pulverizar nas áreas onde as moscas costumam 'atacar'. O forte cheiro a vinagre e menta fará com que fujam rapidamente.

O mesmo portal acrescenta que, para potenciar o efeito repelente do vinagre, pode também combiná-lo com alho. O processo não podia ser mais simples: descasque dois ou três dentes de alho e despeje-os num frasco de spray, com 50/100 mililitros de vinagre. Antes de misturar tudo, encha a garrafa com água.