A sobremesa cremosa de manga que se faz num instante

Guarda sempre um espaço para a sobremesa no fim da refeição? Tem de experimentar o quanto antes esta receita da revista Self. Só tem dois ingredientes e o resultado é um doce cremoso com um sabor incrível a manga. Experimente!

Ingredientes: 1/2 copo de manga congelada

1/2 copo de iogurte grego simples Modo de preparação:

1- Junte a manga e o iogurte num processador de alimentos ou num liquidificador e misture até ficar homogéneo.

2- Quando terminar coloque numa taça e sirva.

