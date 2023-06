Pare de deitar fora as sementes de lima. São muito úteis em casa

Nem todas as limas que abre podem ter sementes, mas se encontrá-las da próxima vez que fizer caipirinhas, por exemplo, nada de deitá-las fora. Podem ser mais úteis em casa do que pensa.

O 'website' Lê Mundo deixou algumas dicas do que pode fazer. Sugerem com as sementes de lima, mas também é algo que pode fazer com as do limão, que são ligeiramente maiores. Desde coisas para a casa ou até para o seu bem-estar, conheça as sugestões.

Para aliviar a dor

As sementes podem servir para colocar numa bolsa térmica de forma a aliviar as dores musculares e nas articulações. Só tem de lavá-las, secar e colocar no interior de um saco de tecido. Pode depois aquecer no micro-ondas e aplicar por cima das zonas do corpo que precisam.

Para perfumar gavetas e armários

Mais uma vez, só tem de lavar e secar. É também num saco de tecido que as coloca. Pode ainda juntar um pouco de óleo essencial de lima, por exemplo. Depois, é só colocar o saco dentro de armários e gavetas.

Como esfoliante natural

Neste caso, depois de lavar e secar, pode triturar. Junte um pouco de mel ou iogurte de forma a criar uma pasta. Depois, esfregue no corpo ou no rosto para remover as células mortas.

Repelente de insectos

Aqui também deve triturar as sementes. Depois, junte-as com um pouco de água de forma a criar uma pasta. Junte também umas gotas de óleo essencial. Aplique-a em zonas mais críticas, como janelas ou portas. Este aroma mais cítrico acaba por afastar os insectos.