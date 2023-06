O copo menstrual é seguro? Ginecologista responde

O copo menstrual é um dispositivo utilizável durante o período menstrual. É uma alternativa simples, prática, higiénica e económica aos absorventes íntimos.

De acordo com o site Sapo.pt, o copo menstrual tem diversas vantagens: não causa risco de infecção, nem acarreta o risco de patologias associadas ao uso dos pensos e tampões. É hipoalergénico. Não possui aditivos químicos, ao contrário do que acontece com os pensos e tampões, que podem causar alergias e irritações.

É ecológico e reutilizável por 10 anos, pelo que o seu impacto ambiental é praticamente nulo. Cada penso ou tampão deitado ao lixo demora entre 100 a 400 anos a decompor-se. É higiénico: sem sujidades e livre de odores. E é confortável: não se sente e é utilizável durante o dia e noite.

Como escolher?

Qualidade - É importante ter em conta a proveniência do seu copo menstrual. Deve fazer uma escolha criteriosa. Todavia, é importante verificar se as marcas têm certificados que comprovem a sua qualidade. Escolha as opções de mercado que sejam hipoalergénicas.

Estatura – A constituição física tem grande influência na escolha do copo menstrual. As utilizadoras de menor estatura, virgens ou que iniciam a puberdade têm de procurar tamanhos menores. Por serem grandes, são difíceis de introduzir e provocam uma sensação de grande pressão na vagina.

Condição física – A actividade física afecta a sua tonicidade muscular. Algumas opções de copo menstrual contam com três graus de maleabilidade: do mais maleável, passando por uma rigidez normal e, por último, um modelo mais rígido (especificamente aconselhado para atletas).

O copo menstrual é mais saudável?

Os absorventes íntimos estão directamente ligados a certas patologias (infecções vaginais, irritações, alergias, Síndrome de Choque Tóxico e infecções do trato urinário). O copo menstrual vem evitar estas patologias. Salvo algumas excepções, o material utilizado no fabrico dos absorventes íntimos contém aditivos químicos. No entanto, é na oxidação do sangue que existe maior perigo.

A oxidação inicia-se assim que o sangue entra em contacto com o material absorvente, permitindo a proliferação das bactérias e microrganismos. O contacto permanente da zona genital com estes agentes é, naturalmente, um risco para a saúde.

Esta situação não ocorre com o uso do copo menstrual, uma vez que este é introduzido na vagina, onde permanece em vácuo. O ar não entra em contacto com o sangue e, desta forma, o sangue permanece inalterado, ou seja, não oxida. Assim, não há lugar a infecções, ou cheiros desagradáveis tão característicos desta altura do mês.

Em suma, o copo menstrual permite um maior conforto no seu quotidiano, sem prejuízos para a sua saúde, e por um preço acessível, tendo em conta a sua validade. E é 100% amigo do ambiente.

As observações são da médica Daniela Sobral, especialista em Ginecologia/Obstetrícia no Hospital Lusíadas Lisboa, em entrevista ao sapo.pt