Revista portuguesa destaca ilha de Santo Antão como “paraíso” para amantes do trekking

​A ilha de Santo Antão volta a ser destaque na imprensa internacional, desta feita na revista portuguesa Fugas, que destacou hoje esta ilha como “um paraíso” para os praticantes de caminhadas em trilhas.

“Não tem aeroporto, quase não tem praias, mas tem picos e vales e aldeias alcandoradas nos sítios mais inesperados. Um paraíso para os amantes do trekking. A ilha onde a morabeza rima com beleza e com natureza”, escreve a revista.

Santo Antão tem sido destaque também em revistas e blogues estrangeiros, destacando-se a revista Up Inflight Mag, que se refere a Santo Antão “enquanto destino para o turismo de natureza”.

O blogue de viagens “Uma Foto, Uma História” aponta, por seu lado, que Santo Antão “tem tudo para ser um caso de sucesso do turismo mundial”, comprando esta ilha a um “refúgio paradisíaco, com temperaturas perfeitas, natureza e, acima de tudo, um povo afável”.