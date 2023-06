Dor de cabeça: 4 métodos para acabar com a dor em 30 segundos

Dor de cabeça frequente é um problema debilitante que afecta milhões pessoas em todo o mundo e as causas variam. Dependendo da dor, algumas técnicas simples podem ajudar a aliviar em poucos minutos a dor de cabeça.

Para as dores de cabeça atrás dos olhos: Trata-se provavelmente do tipo mais frequente de dor de cabeça, que ocorre muitas vezes devido à acumulação de catarro nas fossas ou de sinusite. Neste caso, tente fazer massagens começando na testa e continuando até à extremidade das sobrancelhas e de ambos os lados. O impulso deve ser suave, mas profundo e de duração de cerca de 20-30 segundos, repetindo várias vezes ao dia.

Para a dor de cabeça na base do crânio: Tente aliviar a tensão massajando suavemente e com ambas as mãos a área do lóbulo occipital, fazendo movimentos circulares com uma leve pressão durante alguns minutos. Estas dores muitas vezes estão ligadas ao nervosismo e ao stress. Pode também ser útil associar a massagem com exercícios de relaxamento e ou de alongamentos associados à respiração profunda.

Para as dores nas têmporas: Massaje suavemente as duas ‘covas’ localizadas em ambos os lados do crânio, as chamadas têmporas. Faça movimentos lentos e circulares durante alguns minutos.

Exercício de respiração, com os olhos fechados, com as costas erectas mas relaxadas, faça:

- Quatro respirações normais (um pouco mais profundas que a respiração normal);

- Uma respiração cheia (profunda);

- Quatro respirações normais (um pouco mais profundas que a respiração normal);

- Uma respiração cheia (profunda);

- Quatro respirações normais (um pouco mais profundas que a respiração normal);

- Uma respiração cheia (profunda);

- Quatro respirações normais (um pouco maior do que o normal);

- Uma respiração cheia (profunda);

Todavia, se a dor de cabeça for crónica ou sofrer de enxaquecas, é aconselhável procurar um profissional de saúde para investigar as causas e possivelmente iniciar algum tipo de tratamento clínico.