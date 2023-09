​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. O Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe, nesta sexta-feira, dia 8 de Setembro, às 19h30, Jay Moreira e convidados como a artista Zul Alves, Osmar, Bob Mascarenhas e João De Sousa. Na ilha do Maio celebra-se, esta sexta-feira, o dia da santa padroeira, Nossa Senhora da Luz, com inúmeras actividades programadas.

Sexta-feira

- Missa solene da Nossa senhora da Luz, Santa padroeira da ilha do Maio, na igreja matriz de Nossa Senhora da Luz às 10h30.

- “BADJE CONJUTE”, no Polivalente da Ilha do Maio pelas 23h00.

- No âmbito das festividades da santa padroeira da ilha do Maio, está prevista actuação dos Tubarões, Ferro Gaita, Tote Chinoca, Jorge Tavares, Grupo Oásis e Banda Os Tavares, no Polivalente Municipal do Maio.

- Ilha do Sal tem agendado em Pedra de Lume, o evento «Sal k Temper» com actuação de DJ Sandir, DJ Liedson, DJ Wagner, DJ Benas, DJ Vava, DJ Blendro e DJ Hebraico, no Cais de Pesca a partir das 16h.

- Ribeira Grande de Santiago acolhe o lançamento do livro «No Colour Love (Kriolidades)» de N´Gosi Nelly, no Centro Cultural de Cidade Velha, pelas 17h30.

- A Livraria Pedro Cardoso e a autora Artemisa Ferreira convidam para a apresentação do livro «GRUTA ABENÇOADA» nesta sexta-feira, 8 de Setembro, pelas 17 horas, em Assomada, Santa Catarina, no espaço cultural Poial. Apresentação a cargo de Carlos Alberto Sousa Mendes (Princezito).

- Música ao vivo com Mindela Soares e Banda no Quintal da Música , na Praia, a partir das 21h00.

Sábado

- Kokero recebe este sábado a 2ª edição do Festival de Torresmo a partir das 12h00.Além do torresmo, o Festival conta com música ao vivo e entre os artistas convidados constam Tony Fika, Flávio Lúcio, Leidy Indira, entre outros.

- Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe o filme Dancing Pina, documentário do realizador Florian Heinzen-Ziob, pelas 18h00. Entrada Livre.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Banda no Quintal da Música , na Praia, a partir das 21h00.

- Concertos musicais no Kriola Louge Bar, na Cidade do Porto Inglês-Cadjetinha, na ilha do Maio.

- XVIª Edicção do Festival de BEACTH ROTHA, na cidade do Porto Inglês - Cadjetinha, na ilha do Maio, no recinto do festival pelas 23h00.