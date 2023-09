Três soluções naturais (e caseiras) para a caspa

Para tratar a caspa são, normalmente, aconselhados champôs, cremes e loções de venda livre que contém ingredientes ativos como piritiona de zinco, cetoconazol ou enxofre, explica Divya Shokeen, uma dermatologista, na Prevention. Casos mais graves exigem medicação. Mas, além de tudo isto, existem soluções naturais capazes de ajudar e a especialista enumerou três.

1- Óleo da árvore do chá

Tem propriedades antifúngicas e antibacterianas que reduzem a irritação e a inflamação do couro cabeludo. Aliás, um estudo, citado na revista, concluiu que o óleo da árvore do chá foi significativamente mais eficaz no tratamento da caspa do que um placebo.

Para utilizar o óleo da árvore do chá, a dermatologista recomenda que misture algumas gotas com um óleo de base, como o óleo de coco ou o azeite, e massaje o couro cabeludo. Deixe atuar durante cerca de 30 minutos antes de o lavar.

2- Aloé vera

Tem propriedades antifúngicas que inibem que ajudam a resolver este problema e, além disso, acalma o couro cabeludo e reduz a inflamação.

Para utilizar o aloé vera, retire o gel da planta e aplique-o no couro cabeludo. Deixe repousar durante uma hora antes de o lavar com um champô suave.

3- Vinagre de sidra de maçã

É muito útil contra a caspa já que ajuda a equilibrar o pH do couro cabeludo. Consegue ainda clarificar o couro cabeludo, removendo qualquer acumulação de produtos capilares que possam estar a causar a caspa, explica a médica.

Para utilizar este vinagre, misture partes iguais de vinagre e água e aplique no couro cabeludo, aconselha. Deixe repousar durante cerca de dez minutos antes de o lavar com champô.

Mas a dermatologista relembra que os efeitos secundários são possíveis. Isto significa que é importante fazer sempre um teste na pele antes de aplicar em todo o couro cabeludo. Menciona ainda que estes tratamentos nunca foram testados clinicamente, mas alguns estudos demonstraram melhorias em duas a quatro semanas de utilização consistente, acrescenta.