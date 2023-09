Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Nos dias 15 e 16 de Setembro acontece o 31.ª edicção do Festival Santa Maria, na ilha do Sal, sob o lema “Sal cada vez más Sab, cada vez más doce!”, que vai homenagear o emblemático grupo musical Bulimundo e o cantor e compositor Nhelas Spencer. Na Ilha de São Nicolau está programado um Workshop, no âmbito da celebração do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio.

O destaque deste final-de-semana vai para a ilha do Sal que celebra o Dia do Município, assinalado a 15 de Setembro, com várias actividades em homenagem à Nossa Senhora das Dores, padroeira da ilha, devendo ser concluídas as festividades com o grande Festival da Praia de Santa Maria 2023, composto por 90% de artistas nacionais.

Sexta-feira

- Primeiro dia do festival de Santa Maria, na ilha do Sal, espera-se actuações da Banda Municipal, Colectivo do Sal (Djack Santos, Dailly Silva, Vanice da Luz, Nais de Socol, Soraia Castelo e Danny Lopes), Bulimundo, Buguin Martins, Garry, Supa Squad, DJ Télio, Hélio Batalha, Trakinuz, Batchart, Arybeatz e MC Tranka Fulha.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey no Quintal da Música , na Praia, a partir das 21h00.

- A Livraria Pedro Cardoso e o autor Humberto Santos convidam para a apresentação do livro «Peneiras de Poalha», pelas 17H00, no espaço Poial, em Assomada. Apresentação por Augusta Évora.

Sábado

- Na ilha de São Nicolau vai decorrer um Workshop, no Centro Cultural Paulino Vieira, às 16 horas, que será organizado pela Câmara Municipal do Tarrafal e o Instituto Cabo-verdiano de Igualdade e Equidade do Género (ICIEG), que decorrerá sob o lema “Se precisar, peça Ajuda!”com o objectivo de sensibilizar a população sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio.

- Segundo dia do festival de Santa Maria, na ilha do Sal, conta com actuação do Colectivo Junção 23, Colectivo Hip Hop que conta com os nomes de Neri, Lulu, Tavass, Mateus Mendes, Lito, Stefania, e ainda com actuação dos Cordas do Sol e Anísio, Beto Dias, Zé Delgado, Grace Évora, William Araújo, Neyna, Josslyn, Elji Beatzkilla e Anthony B, músico jamaicano, actuando com seu reggae.

- No município de São Lourenço dos Órgãos Joga-se este fim-de-semana, sábado e domingo, no Campo de Carreira, a segunda jornada do Torneio Inter-zonas, realizado no quadro da celebração dos 18 Anos da Criação do Município de São Lourenço dos Órgãos e que coloca frente-a-frente as equipas de Lage X São Jorge; Várzea da Igreja X João Teves e Levada X Covoada, respetivamente.

- Associação para Desenvolvimento de São Francisco (ADSF) promove uma tarde cultural, em São Francisco, a partir das 16 horas.

- Música ao vivo com Hebral, Caluca Tavares, Adão Brito e Tidey no Quintal da Música , na Praia, a partir das 21h00.

- Câmara Municipal do Tarrafal acolhe o lançamento do livro «No Colour Love (Kriolidades)» de N´Gosi Nelly, no Salão Nobre da Câmara Municipal, pelas 18h30.