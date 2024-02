​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos sugestões de actividades que vão acontecer em alguns pontos do país. Em São Vicente acontece, esta sexta e sábado, o concerto ML60 de Mário Lúcio, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Niclas Amado no restaurante Avis, na Praia, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Odailine Jocquebed, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Live Music com Bob Mascarenhas e Zé Rui de Pina, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Baile de Rabecada, na localidade de Pilão Cão, na ilha do Maio, às 21h00.

- "Lembra tempo" com DJ Tchitche, na Caravela Dance Lounge, em São Vicente, às 23h00.





Sábado

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no restaurante Avis, na Praia, a partir das 13h00.

- Concerto com Osmar “Colo de Mamã”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Tainara Moreira, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Live Concert com Zé Carlos e Jay Moreira, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Caluca Tavares, Anselmo Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Zuleica Barros, no Farol do Maio, na ilha do Maio, às 21h00.

- Festa de Carnaval da Escola de Samba Tropical - Grito de Carnaval Strela, no Mambo Beach Club, na Praia, às 23h00.





Domingo

- II Edição do Festival Gastronômico “Sabores do Mar de São Domingos”, em Praia Baixo, no concelho de São Domingos, às 11h00.

- Música ao vivo com Dulce Sequeira, no restaurante Avis, a partir das 19h00.