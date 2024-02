​Alécia Morais protagoniza campanha romântica para Pandora

A top model cabo-verdiana da Da Banda Model Management foi uma das protagonistas da campanha da marca dinamarquesa de jóias Pandora dedicada ao mês do amor.

Segundo uma nota da Da Banda Model Management, a equipa criativa da campanha juntou vários rostos conhecidos do mundo da moda e seus pares românticos para uma autêntica celebração do Dia de São Valentim (Dia dos Namorados) cheia de amor e brilho com a fotografia do fotógrafo Mario Sorrenti, styling de Jessica Dieh, make up por Diane Kendal, cabelos por Paul Hanlon, Direcção criativa de Baron & Baron e Realização de vídeo por Gordon von Steiner.

Conforme indicou, o que tornou este projecto especial, foi a oportunidade de participar na mesma com o seu parceiro, o top model português Francisco Henriques. O jovem power couple já tinha participado recentemente nacampanha natalícia da marca americana Tommy Hilfiger e num editorial para Elle Itália.

Alécia Morais tem-se tornado um rosto incontornável no mundo da moda. A manequim natural de Santo Antão, tem participado em projectos para marcas como MAC Cosmetics, Channel Beauty, Prabal Gurung, Victoria’s Secret, Benneton, Bobbi Brown Cosmetica, H&M, ou mesmo em capas e editoriais de revistas como Wonderland, WWD, ELLE, entre várias outras.