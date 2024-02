Casais na cidade da Praia criam estratégias para economizar no Dia de São Valentim

Este ano, na cidade da Praia, por ocasião do Dia de São Valentim, quarta-feira, 14, alguns casais criaram estratégias para economizar, mas sem deixar passar despercebida a data dedicada ao amor e amizade entre casais e amigos.

Uma data especial e comemorativa em que alguns países, incluído Cabo Verde, celebram a união amorosa, representado também por troca de presentes entre casais, sendo comum também a troca de cartões.

À Inforpress, alguns casais revelaram que referem comemorar a data em casa, usando a criatividade e com menos custo, como o caso de Aleida Semedo, que contou que o Dia de São Valentim será em casa.

“Vamos comprar morango e recheá-lo com brigadeiro, pretendemos assistir um filme, temos outros projectos e não queremos gastar dinheiro”, detalhou.

João Pires, por seu lado, lembrou que o dia dos namorados vai coincidir com a festa de Cinzas, com o tradicional almoço, com forte incidência na ilha de Santiago, daí optar por poupar com o jantar.

“Agora estou a pensar se vamos realmente sair para jantar ou se vamos preparar algo em casa ou apenas sair para comer um gelado, porque provavelmente estaremos com a barriga cheia e o gelado é mais leve e não teremos que gastar muito”, contou.

No entanto, vários restaurantes na cidade da Praia já começaram a divulgar as ofertas para o dia de São Valentim.

É o caso do restaurante Lotus, situado em Achada Santo António, que, segundo a gerente, Sofia Alves, encontra-se na recta final dos preparativos para esse dia.

Para além de um cardápio especial e diferenciado, conta que terá também momentos de “muita música” e com um ambiente decorado a volta do tema “Amor”.

“Em princípio teremos dois pratos diferentes, estaremos a montar um ambiente diferente, em todos os aspectos com o objectivo de chamar atenção das pessoas”, revelou.

No caso do espaço de Kebra Canela, o dia 14 será celebrado também com jantar que varia dos 3.500 escudos individual a 6.000 escudos casal, acompanhado de bebidas, buffet e som ao vivo.

O restaurante Poeta, também divulgou na sua página do Facebook que para as noites de 13 e 14 o menu de São Valentim terá entradas “apaixonantes e sobremesas que derretem corações”, acrescentou na sua divulgação que em cada prato será uma “declaração de sabor”.

As lojas e boutiques também tem em oferta presentes diferenciados, desde cosméticos a objetos customizados e a cor vermelha a dominar as decorações.