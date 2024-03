​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana prolongado temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Concerto musical com Acácia Maior, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Sextou Batuque com Herança di Nôs Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Mário Gambôa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Show 25 anos do Hotel Odjo d’Água, na Praça do Presidente, em Santa Maria, na ilha do Sal, a partir das 21 horas.

- Show “7Saias”, com a cantora Angolana Pérola e várias convidadas, na FIC, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Ericles Santos, Anselmo Júnior e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Vandy e Banda, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 10h00.

- Concurso “Pequenos Bailarino”, no Polivalente da cidade, em Achada Portinho, em São Miguel, às 17h00.