Falta de vitamina B12 causa sintomas incómodos. Conheça alguns

Devia consumir alimentos ricos em vitamina B12 com frequência. Porquê? "Desempenha um papel importante na saúde dos nervos e do cérebro e no metabolismo energético", trata-se ainda de algo necessário para "o desenvolvimento dos nervos, a síntese de ADN e a formação de glóbulos vermelhos", explica Samantha Turner, uma dietista, citada no BestLife.

Geralmente, a deficiência de vitamina B12 afecta muitas pessoas, "especialmente entre adultos mais velhos, vegetarianos e veganos". Quem sofre deste problema relata sintomas muito incómodos especialistas enumeraram cinco exemplos. Sinais de que não ingere vitamina B12 suficiente: Fadiga . "Níveis baixos de B12 podem diminuir a produção de glóbulos vermelhos e dificultar o fornecimento de oxigénio às células do corpo, o que pode causar fadiga", explica Leann Poston, uma médica;

. "Níveis baixos de B12 podem diminuir a produção de glóbulos vermelhos e dificultar o fornecimento de oxigénio às células do corpo, o que pode causar fadiga", explica Leann Poston, uma médica; Problemas de fertilidade . "Deficiência de vitamina B12 tem sido associada à infertilidade" porque supostamente a vitamina "melhora o número de óvulos saudáveis e a qualidade dos embriões", diz Qianzhi Jiang, um dietista;

. "Deficiência de vitamina B12 tem sido associada à infertilidade" porque supostamente a vitamina "melhora o número de óvulos saudáveis e a qualidade dos embriões", diz Qianzhi Jiang, um dietista; Dormência, formigueiro e efeitos neurológicos . "Pode causar alterações na forma como os nervos enviam mensagens por todo o corpo" e quando "a taxa de impulsos nervosos diminui, o seu corpo interpreta isso com dormência e formigueiro", acrescenta Leann Poston. É ainda possível que a deficiência desta vitamina cause alguma "irritabilidade, marcha anormal, olfato prejudicado e ausência de reflexos neurológicos, como a reação de impulso", afirma Qianzhi Jiang;

. "Pode causar alterações na forma como os nervos enviam mensagens por todo o corpo" e quando "a taxa de impulsos nervosos diminui, o seu corpo interpreta isso com dormência e formigueiro", acrescenta Leann Poston. É ainda possível que a deficiência desta vitamina cause alguma "irritabilidade, marcha anormal, olfato prejudicado e ausência de reflexos neurológicos, como a reação de impulso", afirma Qianzhi Jiang; Dores na boca . Por exemplo, em alguns casos, a deficiência de vitamina B12 pode causar glossite", explica Poston. Isto faz com que a língua tenha "uma aparência lisa e que pode ser dolorosa";

. Por exemplo, em alguns casos, a deficiência de vitamina B12 pode causar glossite", explica Poston. Isto faz com que a língua tenha "uma aparência lisa e que pode ser dolorosa"; Cor de pele pálida. Falta desta vitamina pode fazer com que os glóbulos vermelhos fiquem "presos no baço, diminuindo o número de glóbulos vermelhos em circulação. Esta condição, chamada anemia, pode causar uma cor de pele pálida".

