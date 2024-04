Dicas para lidar (melhor) com a Síndrome do Intestino Irritável

Já ouviu falar da Síndrome do Intestino Irritável (SII)? Trata-se de uma "distúrbio de comunicação no eixo intestino-cérebro que afeta 10 a 14% da população mundial e é duas vezes mais comum nas mulheres do que nos homens", o Biocodex Microbiota Institute, em comunicado.

Causa sintomas desagradáveis como dores abdominais recorrentes, inchaço, obstipação e/ou diarreia. E, claro, tem um impacto significativo na qualidade de vida. Para ajudar que sofrem desta condição, os especialistas do instituto partilharam algumas dicas, muito úteis e fáceis de colocar em prática no dia a dia. Dicas para lidar (melhor) com a Sindrome do Intestino Irritável: "Fazer refeições regulares e comer devagar"; "Evitar saltar refeições ou ficar longos períodos sem comer"; "Ingerir água e evitar bebidas com cafeína"; "Beber pelo menos oito copos de água diariamente e reduzir o consumo de café ou chá a três por dia"; "Evitar o consumo de bebidas gaseificadas"; "Ajustar o consumo de fibras e evitar o açúcar e adoçantes. O ideal é recorrer a um nutricionista, que possa compreender que tipo de fibras e que respetivas quantidades devem ser ingeridas diariamente"; Fazer um "estilo de vida mais saudável e ativo. Praticar exercício físico de forma regular e abandonar um estilo de vida mais sedentário é também importante na gestão da doença"; Controlar os níveis de stress. "O stress tem um papel muito importante na SII. Picos de stress e ansiedade podem exacerbar os sintomas e inclusivamente desencadear crises. É, por isso, fundamental, controlar os níveis de stress, recorrendo, por exemplo, a meditação ou terapia."

