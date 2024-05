Aconchego d’Avó criada em São Vicente para facilitar acesso a artigos geriátricos e ortopédicos

Aconchego d’Avó é uma loja que vende produtos de geriatria no Mindelo. A funcionar desde Abril de 2022, o espaço pretende facilitar o acesso da população a artigos geriátricos e ortopédicos.

Camas e sofás geriátricos, colchões anti escaras, cadeiras de rodas, muletas e produtos de higiene são alguns dos artigos disponíveis.

Eduina Lopes, proprietária do espaço diz que o propósito é garantir o conforto e melhoria da qualidade de vida para os idosos, bem como aliviar a carga e o stresse dos cuidadores e familiares.

“Quando pensarem no Aconchego d’Avó, pensem no bem-estar, no conforto e na saúde das pessoas mais velhas. Temos os produtos de geriatria, como costumo dizer, produtos para gente grande, para facilitar-lhes o dia-a-dia” afirma.

Criada em São Vicente para responder a uma necessidade do mercado local, hoje O Aconchego d’Avó recebe pedidos de outras ilhas, como explica Eduina Lopes que pensa expandir negócio para outras ilhas.

“Outras ilhas, normalmente pedem e nós enviamos, maioritariamente São Nicolau e Santo antão. Queremos expandir-nos, mas vamos um passo de cada vez e vamos chegar lá, de certeza”, diz.

Eduina Lopes recorda que produtos concebidos para satisfazer as necessidades físicas e cognitivas dos idosos podem aumentar o seu conforto, segurança e independência.

Questionada sobre o preço, Eduina Lopes explica que têm em conta a realidade de Cabo Verde e o rendimento das famílias. Sublinha que há produtos na loja que são comparticipados pelo sistema de previdência social.

“Temos alguns [produtos], mesmo o mínimo que são comparticipados pelo INP, não são todos. Por exemplo, as cadeiras de rodas são comparticipadas e muita gente não sabe. Tento negociar dois tipos de preços. Produtos para quem consegue comprar a um preço mais alto e quem consegue comprar a um custo razoável. Tento ter produtos acessíveis a toda a gente” assegura.

O envelhecimento é um processo inevitável, envolvendo mudanças físicas e psicológicas. De acordo com as Nações Unidas, prevê-se que o número de pessoas com 60 anos ou mais aumente de 962 milhões em 2017 para 2,1 mil milhões em 2050.Esta mudança demográfica coloca desafios e oportunidades significativas para vários sectores da sociedade, incluindo o desenvolvimento de produtos adequados às suas necessidades.

*com Gustavo Ramos e Stiveen Lima (Estagiários)