Divulgadas as finalistas para a grande gala de Miss Cabo Verde International 2024

A organização deu a conhecer esta terça-feira as Top 25 para a grande final da gala de Miss Cabo Verde International 2024, que vai acontecer no dia 03 de Agosto, na cidade da Praia.

Em declarações à Inforpress, Nereida Lobo, promotor do evento, avançou que o processo de seleção das candidatas não foi fácil devido ao alto nível de todas as participantes.

“Cada candidata trouxe uma combinação única de talento, inteligência e graça, tornando a decisão bastante desafiadora para o nosso júri”, acrescentou a mesma fonte.

Este ano, a organização quer garantir que todos os municípios de Cabo Verde estejam representados no concurso.

Independentemente de pertencerem ou não a determinada região, toda a candidata terá a oportunidade de representar um dos 22 municípios do arquipélago.

“Esta decisão reflete o nosso compromisso com a inclusão e a diversidade, promovendo a união entre todos os municípios do país”, explica a organização.

A grande vencedora terá a oportunidade de representar Cabo Verde na 62ª Edição do Miss International, no Japão, uma plataforma internacional para destacar a sua beleza e talento.

O Miss Cabo Verde International é uma plataforma de empoderamento feminino, que celebra a diversidade e riqueza cultural de Cabo Verde, promovendo o desenvolvimento pessoal e liderança das suas participantes.

O evento visa capacitar as mulheres a serem embaixadoras de mudança, tanto a nível nacional como internacional.

A primeira edição foi realizada no início de Setembro de 2022, na cidade da Praia, tendo como vencedora a modelo Stephany Amado que representou Cabo Verde no Miss Internacional que teve lugar em Dezembro do mesmo ano no Japão.