​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Tarde cultural em comemoração dos 40 anos das Aldeias infantis SOS de Cabo Verde, na Praça de Assomada, às 16h00.

- Música ao vivo com Josimar Gonçalves, no Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com RNany, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com grupo de batucadeiras Eco Cultura da Montanha, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Kim de Nanda, Jepada e Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Niclas Amado, Palinh Vieira, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto acústico com Juliata Cohen, no Underground Praia, às 22h30.

- "Lembra Tempo" com música e performance de DJ Tchitche e DJ Badiss, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 23h00.





Sábado

- Street Classics com a banda The Source, no Secreto Ibérico, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Herdeiros Code de Dona, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Yacine Rosa, Zé Afonso, Ejay Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto de celebração e 8 anos de carreira de Garry, no espaço Expo Arte, na Praia, às 22h00.