​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Concerto de Luís Firmino, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Andrea Silva Duo, no Nautilus, em São Vicente, às 20h00.

- Concerto apresentação do álbum “Moda Antiga” da Lucibela, no Centro Nacional de Artes e Design (CNAD), em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Kim de Nanda, Jepada e Zé Rui de Pina, no Djeu View Residencial, na Praia, 20h30.

- Noite de Batuque com Herança di Nos Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto de 8 anos de carreira de Garry, no Mansa Marina Hotel, em São Vicente, às 21h00.

- 11ª Edição do Morna Fest, na Tchida Arena, nos Espargos, na ilha do Sal, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto e Paló, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Kim e Banda, no Hotel Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Lançamento e concerto em memória de Norberto Tavares, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Donna La Perle, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Katy Lima e Maki Coutinho, no Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Noite Cabo-verdiana com Djoni e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Concerto de apresentação do álbum "Underneath D´Garmentz" de Ya Sin, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Katy Dias, Ericles Santos, Tiago e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Rivaldo Bettencourt e Bruna Lassy, no Kintal In, na Praia, às 21h30.





Domingo

- Música ao vivo com Djony do Cavaco e Banda, no restaurante Xalino, em São Vicente, às 14h00.