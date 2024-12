A cidade da Praia recebe hoje, 25 de Dezembro, o show “Nu Ka Sta Para” dos artistas Neyna e MC Acondizé.

O show que é dedicado as crianças, vai acontecer no Campo Sucupira, no bairro de Achada Santo António, a partir das 16h30.

Além da actuaçao dos dois artistas, o show contará com a participação de MC Prego Prego, Hélio Batalha, Garry, Dynamo, Buguin Martins, Titio de Belo e Kamoka.

Segundo a organização, o show é para maiores de dois anos, e não haverá vendas de bebidas alcoólicas.