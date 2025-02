​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Festival Kontornu apresenta a peça “O Cheiro das Coisas de Loly Pop”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Sivy Gomes, EJ Will e Raf Pires, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Dy e Ivone, no Experience, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Heber Pires e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

Sábado

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Kaly e Mena D`Pina, no Experience, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Katy Dias, Ericles Santos, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.