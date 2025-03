​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na Praia decorre a exposição de esculturas “Sereia na Matu” de Elisabete Gonçalves, na Galeria de Arte Tutu Sousa.

Sexta-feira

- Concerto de lançamento do single “Nha Morna” de Jaize Anes, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Noite cabo-verdiana com Andrea, no restaurante musical Le Metalo, em São Vicente, às 19h30. Às 21h00, música ao vivo com Tutu Silva.

- Música ao vivo com Djony e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Sivy Gomes, Ej Will e Raf Pires, no restaurante Nautilus, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Charles Gomes, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Albertino Évora, Edson Brito, Palinh Vieira e Magik Santiago, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto musical “Mudjer” de Romeu di Lurdis, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Tarde cultural “Vozes Femininas”, na praia de Veneza, no município de São Miguel, a partir das 14h30.

- Animação cultural com o grupo Batukinha, na Achada Igreja, no município de Santa Cruz, às 16h00.

- Música ao vivo com Katia Semedo, Ady Reis, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Jantar intimista do Dia das Mulheres, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite especial com Val Xalino e Titina, na Casa da Morna II, em São Vicente, às 21h00.

- Dia Internacional da Mulher com show de Romeu di Lurdis, no Brewpub Afreecana, na Assomada, às 21h00.

- Festival Praia Baixo 2025, no município de São Domingos, às 22h00.





Domingo

- Especial almoço de Domingo com actuação de Chando Graciosa e Banda, no Restaurante Falucho, em Santa Cruz, a partir das 14h00.

- Torneio de abertura 2025 de Aeróbica/Acrobática, no Gimno Desportivo Vavá Duarte, na Praia, às 15h00.