​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na cidade da Praia acontece esta sexta e sábado, 16 e 17, a 31ª edição do Festival da Gamboa.

Sexta-feira

- Abraço Musical com Yannick Oliveira e Banda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com Joseane Sousa, na Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Noite cabo-verdiana com Katy Lima, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 20h00. Às 21h00, haverá música com Victor Badaka e Banda.

- Música ao vivo com Triu de Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Miriam Luz, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Ronilda Ramos, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Desfile de Kolá San Djon, nas ruas de Ponta Verde, no município de São Miguel, às 16h00.

- Festival de Salinas – Santo Antonio dos Pescadores, no município de São Filipe, ilha do Fogo, às 17h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Bruna Lassy e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Danisia e Banda, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.





Domingo

- Escola Salesiana de Artes e Ofícios promove 4ª edição de concurso de vozes sob o título “Morna e Melodia", às 16h00.

- Música ao vivo com Derrick Salomao, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 20h00.