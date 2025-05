​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo e festival de comédia.

Sexta-feira

- Concerto intimista em celebração do Dia da África, com Leanne Costa e o grupo de batucadeiras Nôs Herança, na Sala Beijing, no Palácio do Presidente da República, às 18h00.

- Show de Bob Mascarenhas, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Sivy Gomes, EJ Will e Lucelino Neves, na Nautilus, em São Vicente, às 20h00.

- Noite cabo-verdiana com Josimar Gonçalves, no Residencial Restaurante Sodade, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Djony e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adao Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Zé Viola, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Sextou com Deejay Maluko, na Afreecana, na Assomada, às 23h00.





Sábado

- Tocatina com Grupo Oásis, no restaurante Nilça, em Alcatraz, ilha do Maio, às 15h00.

- Capoeira, com Escola Abadá Capoeira de São Vicente, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- Festival de Comédia “Nho Puxim”, no Centro Histórico e Cultural de Porto de Calheta, em São Miguel, às 20h00.

- Música ao vivo com Niclas Amado, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Show “Mulheres da Lusofonia” com actuação de três vozes da CPLP: Lura (Cabo Verde), Cuca Roseta (Portugal) e Fafá de Belém (Brasil), na Kebra Canela, na Praia, às 20h30.

- Noite Tradicional com batucadeiras Herança di Nôs Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com o grupo Bons Amigos, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

Domingo

- Stand Up Comedy - Equipa d´Kumpad, com Ricardo Fidalga e Cristian Andrade, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.