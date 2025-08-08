​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Tarde animada com Fredy Tagom, na Praça Rua de Cabok em Rabil, na ilha da Boa Vista, às 15h00.
- Evento “Konbersu na Sonbra”, no Centro Katchás, em Porto Abaixo, no município de São Miguel, às 16h00.
- Música ao vivo com Hernany, Tony, Yakass e Banda, no Crystal Lounge Club, em São Vicente, às 18h00.
- Música ao vivo com Ronilda Ramos e Avu, no Batuku Espaço Cidade Velha, às 19h30.
- Abraço musical com Yakass e Banda, na Marina Mindel Club, em São Vicente, às 19h30.
- Música ao vivo com George Tavares, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Victor Bodaka e Duo Acústico, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 20h00. Às 21h00, haverá música ao vivo com Ivan e Banda.
- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Paló e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Festa de Velha Guarda, na localidade de Alcatraz, na ilha do Maio, às 22h00.
Sábado
- 1° Edição do Festival da Juventude, no Centro Sete Sóis Sete Luas, no Concelho da Ribeira Grande Santo Antão, às 10h00.
- Concerto intimista “Firmino Kantod na Feminin”, na Biblioteca Municipal, na ilha do Sal, a partir das 19h00.
- Noite de Filme na praia, ao lado do Hotel Odjo d´Agua, na ilha do Sal, a partir das 19h00.
- Música ao vivo com Claudia Sofia e banda, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Adolfo, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 20h00. Às 21h00, haverá música ao vivo com Edson.
- Exibição do filme “Jurassic World: Recomeço”, no Cine Mindelo, às 21h00.
- Música ao vivo com Marinu Inomar e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Festival Nhu São Lourenço 2025, no Polivalente João Teves, em São Lourenço dos Órgãos, às 22h00.
- Sabadão em Dobro, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 23h00.
Domingo
- Exibição do filme “Ultraman a Ascensão”, no Cine Mindelo, às 18h00.
- Música ao vivo com a Banda Pendraive, no restaurante Brock de Rotcha, em São Vicente, às 21h00.