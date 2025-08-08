Lifestyle

​Sugestões para fim-de-semana

PorExpresso das Ilhas,8 ago 2025 9:30

Para este fim-de-semana acontecem vários festivais de música no país. No município de São Miguel acontece, esta sexta e sábado, mais uma edição do Festival Calheta, que vai homenagear o grupo musical Ferro Gaita. Em Tarrafal de Santiago decorre este fim-de-semana, a 10ª edição do Festival de Peixe. Decorre no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente a 13ª edição do Mindel Summer Jazz. O município de Tarrafal de São Nicolau acolhe esta sexta e sábado, o Festival Praia d´Tedja.

Sexta-feira

- Tarde animada com Fredy Tagom, na Praça Rua de Cabok em Rabil, na ilha da Boa Vista, às 15h00.

- Evento “Konbersu na Sonbra”, no Centro Katchás, em Porto Abaixo, no município de São Miguel, às 16h00.

- Música ao vivo com Hernany, Tony, Yakass e Banda, no Crystal Lounge Club, em São Vicente, às 18h00.

- Música ao vivo com Ronilda Ramos e Avu, no Batuku Espaço Cidade Velha, às 19h30.

- Abraço musical com Yakass e Banda, na Marina Mindel Club, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com George Tavares, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Victor Bodaka e Duo Acústico, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 20h00. Às 21h00, haverá música ao vivo com Ivan e Banda.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Paló e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Festa de Velha Guarda, na localidade de Alcatraz, na ilha do Maio, às 22h00.


Sábado

- 1° Edição do Festival da Juventude, no Centro Sete Sóis Sete Luas, no Concelho da Ribeira Grande Santo Antão, às 10h00.

- Concerto intimista “Firmino Kantod na Feminin”, na Biblioteca Municipal, na ilha do Sal, a partir das 19h00.

- Noite de Filme na praia, ao lado do Hotel Odjo d´Agua, na ilha do Sal, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Claudia Sofia e banda, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Adolfo, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 20h00. Às 21h00, haverá música ao vivo com Edson.

- Exibição do filme “Jurassic World: Recomeço”, no Cine Mindelo, às 21h00.

- Música ao vivo com Marinu Inomar e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Festival Nhu São Lourenço 2025, no Polivalente João Teves, em São Lourenço dos Órgãos, às 22h00.

- Sabadão em Dobro, na Caravela Laginha, em São Vicente, às 23h00.


Domingo

- Exibição do filme “Ultraman a Ascensão”, no Cine Mindelo, às 18h00.

- Música ao vivo com a Banda Pendraive, no restaurante Brock de Rotcha, em São Vicente, às 21h00. 

