​George Tavares é o convidado do “Concertos de Bolso” do Banco Interatlântico

O músico e compositor maiense George Tavares é o convidado do próximo “Concertos de Bolso”, que acontece a 28 de Agosto, no Auditório Interatlântico.

A entrada nos Concertos de Bolso é gratuita, mas o bilhete deve ser levantado na recepção da Sede do Banco Interatlântico (Chã de Areia) até às 12h00 do dia 28 de Agosto.

George Tavares é um dos compositores mais gravados em Cabo Verde, já fez músicas para artistas como Lura, Mariana Ramos, Élida Almeida, Nhonhô Hopffer, Bob Mascarenhas, Lucibela e vários outros. Além disso, já fez várias composições para grupos carnavalescos.

O compositor, vencedor do Grande Prémio Luís Rendall, tem em curso o projecto “10 Ilhas 10 Mornas", atribuindo a cada ilha uma morna interpretada por vozes locais.

Embora a morna ocupe um lugar de destaque na sua carreira, o artista tem mais de 300 composições que dão vida aos vários géneros musicais de Cabo Verde.