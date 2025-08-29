Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Feira de Agro-negócio, Cultura e Emigração, no Campo Tutuda (Espaço Largo Pousada), Porto Inglês, ilha do Maio, às 10h00.
- Música ao vivo com Kenny, Emy e banda, no Crystal Lounge Bar, em São Vicente, às 18h00.
- Música ao vivo com Nelany Silva, na Esplanada Shell Terra Branca, na Praia, às 19h00.
- Abraço Musical com Dzenh e Banda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h30.
- Música ao vivo com Victor Bodaka, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 20h00.
- Concerto do Orfeão da Praia, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com batucadeiras Herança Di Nós Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Hebral, Ulisses Português, Paló e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Lembrança kel Tempo com DJ Ary e DJ Tchitche, na Caravela Laginha, em São Vicente, a partir das 23h00.
Sábado
- All Board com DJ Rapha Rodriguez, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 17h00.
- Desfile de moda comemorativo “50 Anos de Sol”, na Praça do Bairro Craveiro Lopes, na Praia, às 20h00.
- Noite de Garoupa e Poesia, na Praça Europa, Porto Inglês, ilha do Maio, às 20h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com George Tavares, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Lyzandra e Banda, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.
- Juventude em Marcha e grupo musical Cordas do Sol realiza espectáculo beneficente, no Recinto de 5 Julho, em Porto Novo, às 21h00.
- Música ao vivo com Albertino Évora, Khaly e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Show de apresentação do álbum “100% Mi” do artista Garry, no Memorial Amílcar Cabral, na Praia, às 22h00.
- Despedida dos Emigrantes, no Atlantis, na antiga Empa, na Assomada, às 00h00.
Domingo
-Tarde de Chá Beneficente, Salão Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Praia, às 16h00.
- Música ao vivo com Carla, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h30.