​Djodje na 10.ª edição do Festival F, em Portugal

O artista cabo-verdiano Djodje vai marcar presença na 10ª edição do Festival F, que acontece de 4 a 7 de Setembro, no município de Faro, em Portugal. Djodje actua no dia 6 de Setembro, no palco dos Lusíadas, Sé.

Além de Djodje, fazem parte do cartaz do festival outros artistas e grupos cabo-verdianos como Dino D'Santiago, Micáh, Julinho KSD, Nenny, Bluay, Scuru Fitchadu, Fidju Kitxora e Supa Squad.

A organização informa na rede social que esta edição do festival, que terá um formato especial, prolonga-se por quatro dias.

“Este ano, o centro histórico de Faro volta a transformar-se num vibrante palco a céu aberto, com o festival a atravessar, como é já tradição, as muralhas da Vila Adentro e a expandir-se até à margem da Ria Formosa. A cidade inteira respira música, arte e criatividade, numa celebração onde o património e a contemporaneidade se encontram”, sublinha.

Segundo a organização, a programação da 10ª edição contará com nove palcos, pensados para proporcionar uma experiência musical rica, diversa e contínua, abrangendo todos os estilos e públicos.

“O Festival F é mais do que música: é também um espaço dinâmico de partilha cultural, onde se cruzam artes performativas, exposições, mercado de autor, conversas em formato podcast e outras propostas criativas que convidam à descoberta”, frisa.

O evento é o resultado de uma parceria entre o município de Faro, a Sons em Trânsito, o Teatro das Figuras e a Ambifaro.