Rio de Janeiro premiado pelo Guinness pela maior festa de passagem de ano do mundo

A cidade brasileira do Rio de Janeiro recebeu do Guinness World Records o título que a certifica como organizadora da maior festa de fim de ano do mundo.

"Não há lugar no mundo que faça festas em espaço público com a constância que faz o Rio e com tanta gente", disse o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, numa cerimónia realizada no principal palco montado na famosa praia de Copacabana para a festa de 'Réveillon' de quarta-feira, 31.

A placa comemorativa foi entregue por Camila Borenstein, representante do Guinness e membro do júri da organização que edita o famoso Guinness Book dos Recordes Mundiais.

Segundo Borenstein, o título certifica que, a 31 de Dezembro do ano passado, um recorde de 2,5 milhões de pessoas saudaram a chegada de 2025 na festa organizada na praia de Copacabana.

O número não tem em conta o total de pessoas que participam nas diferentes festas públicas de despedida do ano organizadas pelo Rio de Janeiro nas suas praias e parques (13 este ano), que se estima terem chegado a cinco milhões no ano passado.

Agora, para a passagem de 2025 para 2026, a emblemática praia de Copacabana prepara-se para acolher mais de dois milhões de pessoas com um espetáculo de pirotecnia e com 1.200 'drones', num 'show' em homenagem à cidade brasileira.

A prefeitura do Rio de Janeiro promete fazer "história": "19 balsas distribuídas ao longo da orla, quase o dobro do número utilizado em 2024, e 12 minutos de espetáculo pirotécnico no céu, o maior já realizado no Rio de Janeiro".

O espetáculo contará, na passagem de 31 de dezembro de 2025 para 01 de janeiro de 2026, com 1.200 'drones', em homenagem à cidade, com imagens sincronizadas aos fogos de artifício e acompanhada de uma trilha sonora especial, do DJ Alok.

A programação conta ainda com música, arte e cultura em 13 palcos espalhados por toda a cidade.

Vão atuar ao longo da orla artistas como Gilberto Gil e Ney Matogrosso, no Palco Rio, em frente ao Copacabana Palace.

Para além disso, atuarão ainda artistas como Belo, Alcione, João Gomes e Iza.

Além de Copacabana, a tradicional queima de fogos será realizada em outros pontos do Rio de Janeiro: "no Flamengo (em três balsas, com 10 minutos de duração), na Igreja da Penha (oito minutos), no Parque Oeste (seis minutos) e no Parque Realengo (seis minutos). E não é só isso. A festa contará ainda com outros 10 palcos: Parque Realengo, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Parque Oeste, Penha, Madureira, Piscinão de Ramos, Flamengo, Ilha do Governador e Paquetá", detalhou a prefeitura da 'cidade maravilhosa'.