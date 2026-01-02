Lifestyle

​Sugestões para fim-de-semana

2 jan 2026

Este fim-de-semana temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Minimaratona de Leitura Moby Dick, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h00.

- Noite Especial com Celeste Cividino, na Nautilus, em São Vicente, a partir das 19h20.

- Rabecada com Manuel Calote, Gepada e Julinho, no restaurante Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Palinh Vieira, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.


Sábado

- Noite de Tocatina com a Banda Rimanason, no espaço Rubera SD, em São Domingos, às 20h00.

- Wauw Festival, no Largo do Memorial Amílcar Cabral, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, Ericles Santos, Ejay Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.


Domingo

- Tarde de Tocatina com Quim D`Nanda e Celestino, no espaço Rubera SD, às 16h00. 

