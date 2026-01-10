Carla Love Cakes transforma insegurança em excelência e afirma confeitaria como arte, negócio e inspiração

De risos diante do erro ao reconhecimento do próprio valor, a confeiteira cabo-verdiana Carla da Moura construiu, a partir da fé e da técnica francesa, uma marca que inspira, forma e valoriza a pastelaria contemporânea.

À frente da marca “Carla Love Cakes”, a confeiteira cabo-verdiana, radicada em França, define-se como esposa, mãe, empresária, formadora e mentora, numa trajectória marcada pela superação pessoal, pela fé e pela descoberta do valor do próprio talento.

Conforme contou à Inforpress, o percurso na confeitaria começou de forma discreta e tardia.

Foi em 2022 que Carla da Moura decidiu entrar verdadeiramente no sector, depois de produzir bolos e doces “sem acreditar no seu potencial”.

A falta de confiança acompanhava cada criação, apesar do cuidado e da dedicação colocados em cada detalhe.

A mudança surgiu quando começou a partilhar o seu trabalho. As reacções não tardaram e repetiam-se com entusiasmo.

No início, respondia com riso, mas, com o tempo, percebeu que aquilo que produzia tinha qualidade, valor e significado para quem recebia.

A fé funcionou como um alicerce constante, sustentando a convicção de que, mesmo nos momentos de incerteza, tudo acabaria por dar certo.

Os bolos passaram a marcar aniversários, celebrações familiares e momentos simbólicos.

Mais do que um produto, tornaram-se uma forma de expressão e, simultaneamente, uma fonte de rendimento que trouxe segurança, autonomia e auto-estima.

O ponto de viragem chegou com a produção de bolos de números e letras, tendência forte na época. A procura aumentou de forma significativa e, pela primeira vez, surgiu a percepção clara de que a confeitaria podia transformar-se num trabalho sério, estruturado e sustentável.

Determinada a profissionalizar-se, Carla da Moura investiu em formações em pastelaria francesa, nas quais adquiriu uma visão rigorosa da técnica, da precisão e do método.

Aprendeu a calcular preços, a valorizar o próprio trabalho e a compreender o mercado, integrando o conhecimento técnico e estratégia profissional.

Este caminho contrasta com a sua formação inicial, já que em Cabo Verde, estudou relações públicas e secretariado executivo, sem nunca imaginar um futuro ligado à cozinha.

A experiência migratória em França incluiu trabalhos na limpeza, na hotelaria e na restauração, vivências que moldaram a sua disciplina e reforçaram a vontade de construir algo próprio.

A decisão de abandonar um salário fixo para apostar num negócio pessoal trouxe dúvidas e receios, mas também orgulho.

Hoje, Moura trabalha para si e para a sua marca, encarando a confeitaria como uma área em constante evolução, na qual a aprendizagem nunca termina.

Mais do que produzir bolos, assumiu o compromisso de inspirar outros profissionais, partilhando conhecimento e incentivando o crescimento pessoal e técnico.

Para ela, a confeitaria exige mais do que talento, requer método, consistência e preparação.

Uma das maiores conquistas recentes, considerou, foi a realização de um workshop em Cabo Verde, um desafio que exigiu sair da zona de conforto e mobilizar dezenas de mulheres confeiteiras.

A experiência reforçou o seu papel, enquanto agente de inspiração e transformação no sector, razão pela qual, a identidade da marca Carla Love Cakes reflecte essa filosofia.

O nome nasceu da vontade de simplicidade e universalidade, ancorado no amor à família, ao trabalho e aos clientes.

O estilo acompanha essa visão, minimalista, elegante, com preferência por tons claros, flores e elementos naturais.

“A confeitaria não é apenas fazer um bolo dar certo, é saber pesar, executar e respeitar cada etapa”, afirmou, sublinhando que o sucesso começa tanto na técnica como na mente.

Apesar de reconhecer o talento existente no país, Moura defendeu que o sector carece de maior valorização e posicionamento.

“O bolo não é apenas um bolo, é um produto, é um negócio, é uma marca”, sustentou.

Com planos de continuar a apostar na formação, em novas técnicas e em propostas adaptadas às tendências actuais, como opções com menos açúcar ou sem glúten, a confeiteira segue movida pelas suas raízes, pela história pessoal e pelo desejo de construir um futuro sólido.

De um percurso marcado pela dúvida à consolidação profissional, a história da “Carla Love Cakes” revela que acreditar em si próprio pode ser ingrediente decisivo para transformar a paixão em propósito.