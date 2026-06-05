​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Festa Gatxod com Think Mabelle e Afa DJ, na Laginha frente à Caravela, em São Vicente, a partir das 18h00.
- Música ao vivo com Calu e Titina, no restaurante Bar Nanda´s Place, em São Vicente, às 20h00.
- Música ao vivo com Voginha, Ery, Djassa e Nolito, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 20h00.
- Música ao vivo com batucadeiras Som di Tradisson, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h30.
- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, às 21h30.
Sábado
- Gala Pequenos Cantores, na Pracinha dos Namorados, na ilha da Boa Vista, às 17h00.
- Apresentação do Livro "Sobremesas e Surpresas da Chef" de Ália dos Santos, no Quintal da Música, na Praia, às 18h00.
- Noite de Tocatina com Zé Viola, no restaurante Rubera, em São Domingos, às 20h00.
- "Miss Son Jon 2026", no recinto 5 de Julho, no município de Porto Novo, ilha de Santo Antão, a partir das 20h00.
- 15ª Gala dos CVMA, no Porto da Cidade do Mindelo, em São Vicente, às 20h30.
- Música ao vivo com Zeza e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, às 21h30.
- Música ao vivo com Nhela e Guy, no The Experience, em São Vicente, às 22h00.
Domingo
- Tarde de Tocatina com Niklas, Paulinho Vieira, no espaço Rubera, em São Domingos, às 13h00.