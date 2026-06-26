​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo e apresentação do livro. Para quem está na Cidade da Praia, este fim-de-semana acontece a 32ª edição do Festival da Gamboa.

Sexta-feira

- Apresentação do livro infantil "A Coragem de Maria", no salão do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), na Praia, às 16h30.

- Apresentação da Colectânea de Legislação sobre Direito e Tecnologia, co-autoria com Juvenal Pereira, na Livraria Pedro Cardoso, na Praia, às 18h00.

- Abraço musical com Derick Salomão, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com Djoyss, Samu e Tchenta, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Batuque com o grupo Herança di Nós Terra, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- 4ª Edição do Master Cordas, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, Yuri da Graça, Emerson Araújo e Bruno Lima, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Mini Roda de Samba com Kenny Santos e Banda, na Adega D’Mindel, em São Vicente, a partir das 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Ulisses Portugues, Adao Brito e Tidey Carvalho.





Domingo

- Música ao vivo com Rosy Ramos, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.