​Grupo Lusófona com 130 bolsas para estudantes dos estados-membros da CPLP

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) anunciou esta quinta-feira que o Grupo Lusófona tem 130 bolsas de estudo para candidatos oriundos dos Estados-Membros da organização.

"O Grupo Lusófona tem abertas 130 bolsas de estudo para a isenção de propinas de candidatos oriundos dos Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)", afirma a organização em comunicado colocado no seu site oficial.

De acordo com a nota "as candidaturas estão abertas, numa primeira fase, entre 12 de Julho e 13 de Agosto, e, na segunda fase, entre 16 de Agosto e 29 de Outubro de 2022 para as vagas sobrantes".

A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias tem a categoria de Observador Consultivo da CPLP.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.