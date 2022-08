Eleições/Angola: Votação em Luanda decorre de forma “muito tranquila” – observador

Os observadores às eleições gerais angolanas informaram, hoje, que a votação na capital angolana, Luanda, está a decorrer de forma “muito tranquila”.

“Percorremos mais de duas dezenas de assembleias de voto com quatro mesas cada e tudo decorre na tranquilidade”, revelou Julião Varela, acrescentando que a afluência às urnas tem sido “razoável” e sem registo de qualquer anormalidade.

A fonte da Inforpress adianta que não se tem registado aglomeração de pessoas junto das assembleias de voto e que o acesso às mesas é facilitado pelos agentes da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

A fonte da Inforpress, avença ainda que “tudo está desmaterializado” e que os delegados das candidaturas estão presentes em todas as mesas de voto.

São quase 14,4 milhões de angolanos que hoje são chamados a votar nas eleições gerais que vão eleger o Presidente da República e 220 deputados da Assembleia Nacional.

Além do MPLA e da UNITA, concorrem mais seis formações políticas: CASA-CE, Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Partido de Renovação Social (PRS), Aliança Patriótica Nacional (APN), Partido Humanista de Angola (PHA) e Partido Nacionalista para Justiça em Angola (P-Njango).

Ao todo, a CNE criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, e 26 assembleias de voto com 45 mesas no estrangeiro, para as quais foram recrutados 105.952 membros.

Pela primeira vez, 22.560 angolanos recenseados na diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América, votam nestas eleições gerais angolanas.