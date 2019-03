Mercedes vai entrar no segmento dos SUV de luxo

Há muito que se sabe que os SUV estão na moda e as marcas de luxo não têm sido alheias a isso, com propostas muito arrojadas. Agora é chegada a vez da Mercedes, através da Maybach, entrar na corrida com o Mercedes GLS Maybach.

Apresentado há pouco mais de um ano como o protótipo Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury no Salão de Pequim, o construtor germânico prepara-se agora para dar início à produção do GLS Maybach no Alabama, Estados Unidos.

Com base na plataforma da terceira geração do GLS, este Maybach foge um pouco às linhas mais habituais do segmento, apresentando-se como uma mistura de uma berlina de três volumes e um SUV.

Destinado, principalmente, aos mercados norte-americano e chinês, o Mercedes GLS Maybach pretende, acima de tudo, ser a resposta da marca alemã a propostas como o Bentley Bentayga e o Rolls Culliman, ou mesmo o Lamborghini Urus.

Para já, e apesar de ainda não estar disponível para venda, ostenta já o título de carro mais caro construído nos Estados Unidos, com um valor a rondar os 200 mil dólares. Mas isto só por si não chega. O GLS Maybach vai também ter de enfrentar a concorrência da Ferrari e da Aston Martin, mais dois construtores que se preparam para entrar neste apetecível segmento ainda este ano.

Ao que se sabe, este SUV de luxo deverá estar equipado com um bloco V8 de 4 litros capaz de debitar 570cv. Dados que deverão ser confirmados ainda este ano no esperado lançamento mundial que deverá ter lugar na China, antes do início da comercialização apontado para 2020.