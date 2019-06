Mazda3 estreia motor a gasolina 'revolucionário'

Mazda lança hoje o seu novo motor a gasolina Skyactiv-X na gama do novo Mazda3. As primeiras entregas estão agendadas para o próximo outono.

Integrando a inédita tecnologia SPCCI - Spark Plug Controlled Compression Ignition (Ignição por Compressão Controlada por Faísca) da Mazda, o motor de quatro cilindros Skyactiv-X, de 2 litros de cilindrada, torna-se no primeiro bloco a gasolina comercializado no mundo a combinar o processo de ignição por faísca de um motor a gasolina com a ignição por compressão de Diesel.

O novo Mazda3 Skyactiv-X oferece uma potência de 180 cv e um binário de 224 Nm. Com o este motor, o Mazda3 Sedan tem emissões médias de CO2 de 96 g/km e consumo igualmente médio de 4,3 l/100 km.

O novo Mazda3 Skyactiv-X está ainda equipado, de série, com a tecnologia Mazda M Hybrid. O inteligente sistema mild-hybrid (semi-híbrido) de 24 volts contribui para uma maior eficiência de consumos, diminuindo os consumos e as emissões, através do reaproveitamento da energia recuperada no processo de desaceleração, alimentando um motor elétrico que, por sua vez, assiste o motor principal.

O novo Mazda3 Skyactiv-X3 está disponível em ambas as configurações de carroçaria (hatchback e sedan), associado a duas transmissões de 6 velocidades, manual Skyactiv-MT ou automática Skyactiv-Drive. O sistema de tração Mazda i-Activ está disponível como opcional na variante hatchback do novo Mazda3 Skyactiv-X.