Bugatti apresenta o Centodieci

Construtora quis homenagear o EB110 criado no início da década de 90. Apresentação foi feita este fim-de-semana em Pebble Beach. Só vão ser construídas 10 unidades do modelo, que já estão vendidas, e o preço de cada carro rondará os 8 milhões de euros.

Com vários pontos em comum com o modelo original, o desafio era tornar o conceito actualizado sem cair na tentação de recriar o design de então.

O Centodieci combina estes elementos e moderniza-os de uma forma elegante e intemporal. Mais problemáticos foram as formas planas e o formato em cunha do EB110. Estas tiveram de ser actualizadas para fazer face aos requisitos aerodinâmicos e térmicos do motor W16 e das prestações mais elevadas do novo modelo. A célebre grelha, com o formato típico da marca, teve que ser modificada e funciona em conjunto com outras duas entradas de ar e o spoiler frontal de dimensões generosas.

Na traseira, a tecnologia empregue permite uma melhor ventilação do compartimento de motor, uma vez que os vários elementos ópticos são todos independentes e permitem assim saídas de ar através deles.

O W16 foi actualizado para esta aplicação e desenvolve agora 1600 cv às 7000 rpm. Com um 0-100 km/h de 2.4 segundos, o Centodieci precisa de 6.1s para chegar aos 200km/h e 13.1s para atingir os 300km/h. A velocidade máxima é limitada electronicamente a 380 km/h. Mais leve que o Chiron em 20 kg, o Centodieci tem uma relação peso-potência de 1.13 Kg/cv.

Limitado a 10 unidades, que já estão vendidas, e com um preço a começar nos 8 milhões de euros mais taxas, serão entregues num prazo de dois anos.