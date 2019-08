Lamborghini rende-se à electricidade?

A Lamborghini revelou nas suas páginas oficiais das redes sociais um teaser de um modelo que irá apresentar no Salão de Frankfurt, em Setembro.

A imagem revela muito pouco, além do desenho característico dos faróis em formato de «Y» e o logotipo, mas tudo indica tratar-se da versão de produção do conceito Terzo Millennio, apresentado em 2017.

A acompanhar a imagem, a Lamborghini deixou uma frase: «abra os olhos para o futuro».

O Terzo Millennio é um modelo 100% eléctrico desenvolvido em colaboração com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e é o primeiro passo do construtor italiano no desenvolvimento de um superdesportivo totalmente eléctrico.

O «Lamborghini do terceiro milénio» (é este o nome do estudo), mostra soluções de design e de tecnologia dos superdesportivos do amanhã em cinco dimensões: sistemas de armazenamento de energia, materiais inovadores, sistema de propulsão, design visionário e emoção.

No que diz respeito à energia, os engenheiros querem afastar-se das baterias convencionais e estão a investigar o potencial de supercondensadores, os quais permitiriam utilizar baterias que fornecem menos energia, mas que podem ser carregadas em segundos e que funcionam como se fossem novas por muitos anos.

Quanto aos materiais, a abordagem vai para carroçaria com elementos compostos por nanotubos de fibra de carbono aptos a funcionar como baterias, enquanto o sistema de propulsão seria baseado num motor eléctrico em cada roda. Por fim, a imagem funde-se com as exigências aerodinâmicas, mas procura manter inalterada a emoção estilística tradicional dos automóveis da firma italiana.