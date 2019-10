Biometano pode ser alternativa aos combustíveis fósseis

Projecto financiado pela Comissão Europeia prevê a utilização do gás produzido nos aterros sanitário em combustível para automóveis. Seat e outras marcas automóveis já se associaram ao projecto.

A Seat vai participar até 2023 no projecto “Life Landfill Biofuel”, recentemente aprovado pela Comissão Europeia, que visa a obtenção de gás renovável a partir de aterros municipais.

O intuito é conseguir uma gestão mais eficiente através da obtenção de Biometano a partir de uma fonte de energia autóctone e abundante, segundo um espírito de economia circular.

O projecto será desenvolvido em conjunto com outras entidades parceiras durante os próximos quatro anos e tem um orçamento global de 4,6 milhões de euros, dos quais a Comissão Europeia financia 55%.

Este projecto envolve também a FCC, Iveco, a Universidade de Granada, a Fundação Cartif, a SysaAdvance e a Gasnam. Além disso, a Seat, juntamente com a Aqualia, também desenvolveu um projecto semelhante para converter águas residuais em biocombustível.

Andrew Shepherd, director de projectos de gás renovável da Seat, destacou que “este projecto permitir-nos-á avançar no desenvolvimento e investigação do Biometano como combustível. O nosso objectivo final é garantir zero emissões de CO2 durante todo o ciclo de vida do veículo”.

A União Europeia limitará a 10% os resíduos urbanos que podem ser depositados em aterros até 2035. A conversão de resíduos em biocombustível para os transportes é, por conseguinte, uma possível solução para este desafio ambiental.