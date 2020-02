Novo Mitsubishi Outlander cada vez mais perto

A nova geração do Mitsubishi Outlander será apresentada oficialmente ainda este ano e começará a ser comercializada no início de 2021.

Na Internet, já foram publicadas várias imagens-espias do novo SUV da marca dos diamantes, ainda sob cerrada camuflagem, mas certamente o Outlander terá o design inspirado nas principais linhas orientadoras do ‘concept’ Engelberg Tourer exibido, em estreia, na edição de 2019 do Salão de Genebra – e não deverá diferenciar-se significativamente da imagem (da dianteira) da nova ‘pick-up’ L200 Strakar.

O novo Outlander continuará a ter habitáculo com lotação até sete ocupantes, mas mais espaçoso, segundo a Mitsubishi (não se sabe se também na bagageira), devido, em parte, ao aumento ligeiro das dimensões exteriores do veículo.

A nova geração do SUV nipónico disponibilizará inúmeros sistemas de assistência, incluindo cruise control adaptativo com função Stop & Go, sistema de alerta e auxílio à manutenção na faixa de rodagem, ajuda ao estacionamento com visão 360º, sistema de mitigação de colisões frontais e de controlo de ângulo morto.

O Mitsubisihi Outlander deverá partilhar a plataforma estrutural com o mais recente Nissan X-Trail e terá motorização híbrida de plug-in (PHEV), associando motor a gasolina de 2,4 cilindros com 126 cv e dois de motores eléctricos com 93 cv – que lhe conferirão tração integral -, e que graças a uma bateria de iões de lítio de 13,8 kWh, permitirá uma autonomia em modo eléctrico de 70 km.