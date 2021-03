Dacia Bigster será SUV de sete lugares

Construtor romeno do grupo Renault quer lançar um modelo de sete lugares que se posicionará acima do Duster.

Ainda sem revelar grandes dados sobre o novo modelo, sabe-se apenas que vai usar a plataforma que ja serve o Sandero 3 e o Renault Arkana, a Dacia mostrou as primeiras imagens do Bigster.

As informações reveladas pela construtora romena indicam ainda que será um SUV com 4,60 metros de comprimento, cerca de 25 cm maior do que o Duster e que será usado para revelar o novo logotipo da marca e também uma nova imagem que distanciará a Dacia do conceito low cost que marcou os primeiros anos da marca.

Assim, além da carroçaria da moda, com elevada altura ao solo, o SUV novo da Dacia também representará um upgrade em matéria de conteúdos, construção e estilo, assente em variante esticada da plataforma modular CMF-B, que, como já foi referido, já está a ser utilizada nos modelos Sandero 3 e o Renault Arkana.

Quanto a motorizações, o segredo será a alma do negócio. Mas, no entanto, tudo indica que os motores que equipam tanto a nova geração do Renault Clio como os que estão presentes nos renovados Captur vão ser aqueles que vão ser usados no Bigster. É igualmente muito provável que sejam oferecidas motorizações híbridas e eléctricas tendo em conta o impulso da corrente para veículos electrificados.